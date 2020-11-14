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регион город название организации, сфера деятельности

Апиора - интернет-магазин натуральных продуктов

Апиора - интернет-магазин натуральных продуктов

Режим работы

Пн10:00 – 18:00
Вт10:00 – 18:00
Ср10:00 – 18:00
Чт10:00 – 18:00
Пт10:00 – 18:00
Сбвыходной
Всвыходной

 

В интернет-магазине Apiora.ru представлен широкий ассортимент из более чем 1000 натуральных продуктов питания и косметики:
- мед и продукты пчеловодства
- лекарственные травы и растения
- чай и травяные сборы
- бальзамы и сиропы
- бакалея (мука, каши, растительные масла)
- суперфуды и протеин
- ореховые пасты и урбечи
- натуральная косметика
- многое другое, полезное для здоровья!

Наши преимущества:
- Оплата при получении
- Доступные цены, честные скидки и акции
- Доставка в любой населенный пункт России
- Отслеживание заказа на всех его этапах по SMS и на E-mail

О магазине:
- 7 лет ответственной работы
- 20 000+ выполненных заказов
- 25+ проверенных производителей
- 1 000+ натуральных продуктов

 

Контакты

Автор: Дмитрий

Телефон: +7 (800) 301-00-69

Email: Написать сообщение

Сайт: https://apiora.ru

 

Расположение
Тверская ул., 20, Нижний Новгород

 

 

14.11.2020 г. 140064 11 18 Продукты питания

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